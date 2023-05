Sete são presos por ataques racistas contra Vini Jr. na Espanha

Sete homens foram presos na Espanha, nesta terça-feira (23), por cometerem atos racistas contra o jogador brasileiro Vini Jr, de 22 anos. As prisões aconteceram em duas operações diferentes, uma em Madri e outra em Valencia. Essas são as primeiras detenções envolvendo atos criminosos que vêm sendo cometidos contra o atacante do Real Madrid.

Em Madri, quatro foram presos suspeitos de serem os responsáveis por um boneco inflável do jogador que foi pendurado, com simulação de enforcamento, em uma ponte próxima ao centro de treinamento do clube madridista na capital espanhola, em janeiro. Havia uma faixa no local em alusão a um rival, o Atlético de Madrid.

Já em Valencia, três homens foram presos por racismo cometido durante uma partida realizada, no último domingo (21), entre Real Madrid e Valencia. No jogo, Vinicius acabou sendo expulso pela arbitragem por se irritar com as agressões racistas.

Vini Jr. tem sido alvo de constantes ataques racistas em jogos do Campeonato Espanhol. Ele já foi vítima em seis cidades diferentes do país. No último episódio, o jogador desabafou de forma incisiva nas redes sociais contra a inércia da 'LaLiga', o que provocou uma onda de apoio ao atacante gonçalense. Famosos e anônimos sinalizaram estar do lado de Vinícius.

Vini afirmou que "vai até o fim contra os racistas" e rumores indicam que ele não descarta deixar o futebol espanhol.