Projeto “Jovem Alerta” forma primeira turma em São Gonçalo

Projeto foi criado com o objetivo de contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes - Foto: Fábio Guimarães

Com a ideia de preparar e inserir jovens e adolescentes no mercado de trabalho, a primeira turma do projeto “Jovem Alerta” foi formada na cidade de São Gonçalo. A iniciativa é uma parceria da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo, através da Subsecretaria da Infância e da Adolescência, com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).

“Sabemos que os jovens precisam de oportunidade e, por isso, estamos sempre buscando parcerias para desenvolver projetos na cidade de São Gonçalo. Desde o início da nossa gestão, o CIEE tem sido um grande parceiro e temos certeza de que vamos continuar oferecendo possibilidades para nossos jovens”, garantiu o vice-prefeito Sérgio Gevú.

Ao todo, 87 jovens receberam o certificado de conclusão de curso durante uma cerimônia realizada no Centro Cultural Joaquim Lavoura, na tarde desta segunda-feira (22). O projeto foi criado com o objetivo de contribuir com o aprimoramento pessoal e profissional de jovens e adolescentes que desejam entrar no mercado de trabalho.

“O curso foi muito procurado pelos jovens da nossa cidade, o que mostra o grande interesse desse público em se profissionalizar para entrar no mercado de trabalho. Ficamos muito felizes com o empenho de cada adolescente durante a trajetória da capacitação. Hoje, mais 87 jovens estão qualificados na nossa cidade, prontos para concorrer e conseguir vagas de emprego, como muitos dos formandos já conseguiram”, afirmou o subsecretário da Infância e da Adolescência, Alan Rodrigues.

“Com a entrega desses certificados, esses jovens estão encerrando um ciclo para dar início a uma nova etapa no mercado de trabalho. Através da gestão do prefeito Capitão Nelson, estamos conseguindo oferecer diversos cursos de capacitação em todos os cantos da cidade. É gratificante poder dar a oportunidade para quase 90 jovens se qualificarem”, completou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio Picanço.

Durante o curso, ministrado por profissionais do CIEE, os jovens tiveram acesso a materiais que apresentavam temas como juventude e trabalho, empreendedorismo e economia social, linguagem do mundo do trabalho, orientações sobre elaboração de currículo, saúde na juventude, sexualidade e gênero, processo seletivo, entre outros assuntos. Foram 15 encontros pautados por muita troca e ensinamentos entre os participantes.

As famílias dos participantes desenvolveram um papel fundamental ao longo do curso. Muitos dos pais e responsáveis participaram das dinâmicas, fortalecendo ainda mais o vínculos com seus filhos. Como foi o caso de Marleia de Souza, de 56 anos, mãe da jovem Andreza, que após a conclusão do curso de capacitação já conseguiu ser inserida no mercado de trabalho.

“Minha filha não saia de casa para nada, só ficava mexendo no celular, sem perspectiva nenhuma de vida. Até que minha filha mais velha ficou sabendo do curso e logo fez a inscrição dela. A Andreza, que ainda não tinha conseguido uma oportunidade de emprego, já fez o exame admissional e nessa semana já começa no seu novo serviço. Digo para todos o quanto esse projeto foi sensacional na nossa vida. Tive a oportunidade de participar de uma dinâmica e pude perceber a seriedade de todos os profissionais envolvidos. Espero que outros jovens tenham a oportunidade que a minha filha teve e logo entrem no mercado de trabalho também”, disse Marleia, moradora do Colubandê.

O Centro de Integração Empresa Escola e a equipe da Subsecretaria da Infância e da Adolescência vão seguir auxiliando os participantes do projeto Jovem Alerta e realizando os encaminhando para o banco de vagas do Programa Jovem Aprendiz e Estágio pelo CIEE.

Também estiveram presentes na cerimônia de entrega de certificado o secretário de Turismo e Cultura, Beto Baiano; o coordenador regional do CIEE, Cleres Maciel; e a superintendente do CIEE, Tatiana Monteiro.