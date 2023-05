Saúde de São Gonçalo oferece contraceptivo intra-uterino

O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher (Paism), da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo, estimula o uso do dispositivo intra-uterino (DIU) nas gonçalenses para evitar a gestação indesejada. A cidade oferece dois tipos: de cobre e o de mirena. Cada mulher depende de avaliação médica para a melhor indicação do seu caso.

O Diu de cobre dura até 12 anos e não interrompe a menstruação. É um método não-hormonal e pode ser colocado desde a adolescência até a menopausa. Com o DIU de mirena, que libera hormônio, a mulher deixa de ovular e, consequentemente, não tem fluxo menstrual ou tem pouco fluxo. Ele pode durar até 5 anos. Os dois têm 99% de eficácia em relação a contracepção, assim como a laqueadura ou vasectomia.

Os dois contraceptivos podem ser colocados em quatro locais da rede pública municipal de saúde de São Gonçalo com indicação médica, agendamento prévio e apresentação de exames. Os dispositivos podem ser colocados no ambulatório do Hospital Luiz Palmier, no Zé Garoto; na Clínica Gonçalense do Mutondo e no Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, no Jardim Catarina. A Maternidade Municipal Dr. Mário Niajar, no Mutondo, também coloca o DIU nas gestantes e puérperas atendidas na unidade.

Para a colocação é necessário que as gonçalenses passem pelo ginecologista, que vai pedir os seguintes exames: preventivo recente (até 1 ano); exame de glicemia (sangue), teste de sífilis (VDRL ou teste rápido) e teste de gravidez (TIG ou BHCG). Com os resultados dos exames, o médico fará o encaminhamento para a colocação nas unidades onde o serviço é realizado.

Qualquer gonçalense com mais de 12 anos pode fazer uso do dispositivo. Além da contracepção, o DIU de Mirena é indicado para mulheres que têm outras doenças. “O DIU de Mirena libera hormônio. Ele também é indicado para tratar sangramento uterino anormal, mioma ou endometriose. É um dos métodos mais eficazes”, disse a coordenadora do Paism, Patrícia Pinheiro.

As marcações de exames e consultas podem ser feitas em qualquer unidade de saúde da rede pública do município. As gonçalenses devem manter o cadastro com o número de telefone e endereço atualizados para facilitar os agendamentos.