Aberto de Outono, na Praia de Icaraí , em Niterói (RJ), adere Campanha do Agasalho

Vai se aproximando a disputa do Aberto de Outono e o torneio está engajado para ajudar da chegada do frio à população carente de Niterói (RJ) aderindo à Campanha do Agasalho. O evento de Beach Tennis acontece na Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), neste final de semana, nos dias 27 e 28 de maio, e tem o apoio da Prefeitura local, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Niterói (SMEL).



A organização do torneio irá recolher roupas, agasalhos e cobertores em bom estado e fará a doação para o Lar de Caridade Dom Orione que dá assistência aos moradores de rua na cidade. A doação pode ser feita por atletas participantes além de acompanhantes e a população que foi acompanhar os jogos no final de semana.



O evento está nos últimos dias de inscrições que vão até quinta-feira, 25, pelo site do Letzplay no link https://letzplay.me/BTRalffabreu/tourneys/10206 . O atleta pode se inscrever nas categorias Dupla Masculina e Dupla Feminina B, C, D e a FUN (para quem nunca disputou um torneio) além dos Veteranos nas categorias 50+ e 60+ . A categoria D terá disputa de Dupla Mista.

Além dos jogos, os atletas poderão desfrutar da praça de alimentação e também de shows do niteroiense Gê Amora 'Dizcoé', no sábado, 28, a partir das 17h, cantando Pop Rock, MPB e um repertório bem variado. No domingo a banda Radial 80 virá no mesmo horário com os clássicos de Rock que incluem The Beatles, Creedence, Queen, Bon Jovi, Whitesnake, Legião Urbana, Paralamas do Sucesso, RPM, Lulu Santos, entre outros.

O Aberto de Outono tem o apoio da Prefeitura Municipal de Niterói através da Secretaria de Esportes e Lazer de Niterói. A bola oficial é a Drop Shot.