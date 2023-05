São Gonçalo inicia campanha educativa de transporte escolar

A Secretaria Municipal de Transportes, da Prefeitura de São Gonçalo, começou, nesta semana, a campanha educativa "Segurança para você e para seus passageirinhos". A iniciativa tem como objetivo conscientizar motoristas de frotas escolares sobre a importância da legalização dos veículos e segurança dos alunos. O transporte irregular de alunos gera multa de cerca de R$ 3.180 e apreensão do veículo.

De acordo com o secretário, Fábio Lemos, o papel da prefeitura é fiscalizar se o motorista está legalizado, com todos os documentos necessários e se o veículo está em condições de prestar o serviço com segurança para os estudantes.

A campanha segue durante as próximas semanas nas escolas municipais e particulares de São Gonçalo.