Agora pode editar mensagem já enviadas no WhatsApp? Entenda

O WhatsApp, um dos aplicativos de mensagens mais populares do mundo, finalmente atendeu ao desejo dos usuários ao permitir a edição de mensagens já enviadas. A nova função está sendo gradualmente liberada globalmente a partir desta segunda-feira (22) e estará disponível para todos os usuários nas próximas semanas. Agora, é possível corrigir erros de digitação, gramática ou informações incorretas mesmo depois de enviar a mensagem.

Para editar uma mensagem no WhatsApp, o usuário deve pressionar e segurar o balão da mensagem e, em seguida, selecionar a opção "Editar". O conteúdo modificado será identificado com um rótulo "Editado", para que os destinatários saibam que a mensagem foi alterada. Essa funcionalidade estará disponível em todas as versões do WhatsApp, tanto para dispositivos móveis quanto para a versão web.

Embora a mensagem editada seja sinalizada, o histórico de edições não é exibido para o destinatário. É importante ressaltar que as mensagens só podem ser editadas dentro de um prazo de 15 minutos após o envio. Após esse período, o botão "Editar" não estará mais disponível no menu da mensagem. Se você não visualizar o menu de edição, uma opção é atualizar o aplicativo. Para fazer isso manualmente, basta acessar a loja de aplicativos do seu celular - App Store para iPhone e Google Play Store para Android - e procurar por "WhatsApp". Se houver uma atualização disponível, clique em "Atualizar". Outra opção é ativar a atualização automática do sistema.

A adição desse recurso de edição era muito aguardada pelos usuários do WhatsApp e é particularmente útil para corrigir erros de gramática, ortografia ou informações incorretas. A funcionalidade está sendo implementada gradualmente para todos os usuários nas próximas semanas. Agora, enviar uma mensagem com pequenos erros não será mais um problema, pois o WhatsApp permite que você faça as correções necessárias mesmo após o envio.