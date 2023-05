Higienização nos hospitais garante segurança para pacientes e profissionais

A higiene hospitalar é um fator essencial para garantir a segurança, bem-estar e saúde de pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde. Em um ambiente de fácil contaminação e atividade intensa, o serviço de higienização tem que ser realizado, em alguns setores, até três vezes ao dia.

A higienização hospitalar engloba as técnicas de limpeza, desinfeção e esterilização utilizadas em todos os ambientes internos de um hospital. Vários procedimentos são utilizados, de acordo com o risco de infeção de cada setor, seja ele enfermarias, ambulatórios, áreas administrativas, CTIs, centro de trauma, sala vermelha ou centro de imagens.

Hospitais como Zilda Arns, em Volta Redonda; João Batista Cáffaro, em Itaboraí; Alberto Torres, em São Gonçalo; Roberto Chabo, em Araruama; o Instituto Estadual do Cérebro, na cidade do Rio de Janeiro, e a UPA do Colubande, também em São Gonçalo, administrados pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, utilizam técnicas eficazes de limpeza e desinfecção de suas instalações.

“Detergente hospitalar ou desinfetante é utilizado para a limpeza mecanizada de piso, feita com uma máquina semelhante a uma enceradeira. Assim, o pavimento onde todos circulam permanece limpo e seguro, o que é essencial para prevenir doenças e acidentes ocupacionais”, explica Magali Costa, supervisora de Higienização do Hospital Estadual Alberto Torres.

Os diretores das unidades vão mais longe e garantem que um estabelecimento hospitalar tem áreas mais críticas que outras, mas todas devem ser consideradas com especial atenção e lembram que existe sempre o risco de contaminação cruzada. "O trabalho realizado por toda a nossa equipe de higienização, limpeza, manutenção e desinfecção é de primeira qualidade" garante o diretor do Complexo de Saude Alberto Torres, Raphael Riodades.

A administradora do Hospital Estadual João Baptista Cáffaro, em Itaboraí, Isabelle Batistella, destaca a programação de higienização na unidade.

“Nosso serviço de limpeza, desinfecção e higienização é feito durante 24 horas. Promovemos serviços de lavação das enfermarias e CTIs, corredores e áreas com maior fluxo durante o dia e à noite. Temos grupos de trabalho intercalados. Nosso hospital tem um controle de qualidade rigoroso no quesito limpeza e higienização”, garante.

E pacientes e acompanhantes comprovam a declaração da diretora do hospital por meio do setor de ouvidoria.

“Estou tendo alta hoje. Fiquei internada durante 20 dias e fiz questão de vir à ouvidoria para agradecer pelo atendimento e acolhimento, comida maravilhosa e limpeza impecável. Dá para você ver a sua imagem no piso, que sempre está limpo e encerado. A todos o meu muito obrigado e gratidão”, agradeceu o motorista José Carlos Torres, de 54 anos.

Ao todo, cerca de 500 profissionais de higienização trabalham nestas cinco unidades de saúde estaduais. Sempre utilizando Equipamento de Proteção Individual (EPI), como luvas, máscaras, óculos e uniforme, eles mantêm uma rotina diária de trabalho, que garante um ambiente seguro e acolhedor para os pacientes, acompanhantes e funcionários.