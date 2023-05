São Gonçalo integra “Semana Mundial do Brincar”

Provando que brincadeira e aprendizado andam juntos, nesta segunda-feira (22), as escolas municipais de São Gonçalo iniciaram a “Semana Mundial do Brincar”. A campanha de sensibilização é promovida no mundo todo e fala sobre o respeito e a importância do brincar, além de ser um direito da criança. Na Umei Augusto César Morett Silva, em Rio do Ouro, os alunos fizeram atividades com o tema proposto na campanha, “A Natureza no Brincar”.

Usando a criatividade e pensando cada ação pedagogicamente, a unidade dividiu os quatro elementos da natureza em salas diferentes e trabalhou as brincadeiras de forma sensorial. Na sala Fogo, teve um vulcão com lava feita de bicarbonato de sódio; na sala Ar, experiências com vento e bolinhas de isopor; na sala Água, aconteceram brincadeiras com gelo e bolinhas sensoriais e, para finalizar, a sala Terra trouxe uma caça aos brinquedos na areia.

“As crianças aprendem através dos sentidos, principalmente na Educação Infantil, então nós colocamos a natureza de forma muito sensorial. Além disso, nós reutilizamos materiais que iriam para o lixo, como caixas de ovos e pedaços de isopor, usando a criatividade para trazer este ambiente lúdico”, contou a diretora Mariana Garcia.

Apesar de ser uma das atividades mais comuns da infância, a coordenadora da Educação Infantil, Karine Calixto, explica que brincar, muitas vezes, é uma ação negligenciada, seja por falta de tempo dos pais ou falta de local apropriado. Com o crescimento dos jogos de videogame e computador, as brincadeiras na vida real também foram sendo deixadas de lado.

“Os professores da Educação Infantil devem conduzir um trabalho diário voltado para o brincar, visando atender todas as necessidades dessa faixa etária, tendo em vista que as brincadeiras propiciam a fantasia e a criatividade do aluno, possibilitando também que adquiram o domínio da linguagem simbólica”, disse a coordenadora.