Restauração da Baía de Guanabara é tema da Pré-Conferência da Uerj SG

A Pré-Conferência Participativa da Baía de Guanabara, será realizada na próxima quarta (24) e quinta (25), na Faculdade de Formação de Professores da Uerj, em São Gonçalo. Os principais assuntos a serem abordados serão o saneamento ambiental, mobilidade urbana com foco na importância de implantação de estação de barcas em São Gonçalo e o apoio à pesca artesanal.

O evento conta com a participação do cofundador do Movimento Baía Viva, o ativista ambiental Sérgio Ricardo e representantes dos comitês local e científico.

Grupos de trabalhos irão discutir o tema principal , visando apresentar soluções para contribuir para a recuperação e preservação da Baía de Guanabara. O Comitê Científico irá mediar os debates de cada grupo , contextualizando a situação atual da Baía.

O evento acontece das 18h às 20h do dia 24 e das 18h às 21h30 do dia 25, na Rua Francisco Portela, 1.470, Patronato - SG.

Inscrições

As inscrições para o público em geral podem ser feitas através do link https://forms.gle/rq5icEhcZDb2ovCFA

Para o Comitê Científico, o link é https://forms.gle/R41p6MyLmResgyoF6