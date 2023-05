Universo recebe Encontro de Comunicação nesta terça e quarta, em Niterói

Evento vai acontecer nesta terça e quarta-feira, a partir das 19h, no Bloco A da Universidade - Foto: Layla Mussi

A Universidade Salgado de Oliveira, campus de Niterói, se prepara para receber o Encontro de Comunicação (ENCOM), um evento anual que reúne estudantes e profissionais da Comunicação, com o objetivo de discutir temas relevantes do setor.

É uma excelente oportunidade para todos da área se atualizarem sobre as tendências e boas práticas do mercado, além de ser um ótimo momento para networking.

Acontecerá nos dias 23 e 24 de maio de 2023, a partir das 19 horas. O evento trará especialistas da área para discutir o tema "A Comunicação Digital e sua evolução ao longo do tempo", trazendo insights valiosos sobre o assunto.

Com a crescente importância da comunicação digital em nossas vidas, o ENCOM abordará a evolução da comunicação digital ao longo do tempo. Os palestrantes convidados são reconhecidos como referências no mercado e vão compartilhar seus conhecimentos e experiências, contribuindo para o aprimoramento das práticas de comunicação.

Para garantir sua participação, basta se inscrever gratuitamente no site oficial do evento. Não perca a chance de aprender com os melhores e ampliar seus conhecimentos sobre a evolução da comunicação digital!

Evento: Encontro de Comunicação (ENCOM)

Data: 23 e 24 de maio de 2023

Horário: 19 horas

Local: Universidade Salgado de Oliveira - Campus Niterói

Inscrições gratuitas aqui