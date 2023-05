Familiares apontam negligências médica em caso de idosa morta após realizar plástica no Rio

Uma idosa, de 68 anos, foi vítima de morte encefálica após passar por um procedimento estético no rosto em uma clínica de Botafogo, Zona Sul do Rio. Os familiares da mulher acreditam que negligência por parte dos profissionais de saúde pode ter influenciado o caso.

Segundo o relato dos familiares, Vera Lúcia Beça Moutinho se internou no Hospital da Plástica, na Zona Sul, para se submeter a um lifting facial. Ela chegou a passar pela cirurgia, mas teve complicações no procedimento. Durante a recuperação, de acordo com a clínica, foi detectado um hematoma na face da mulher.

Vera precisou, então, voltar a sala de cirurgias para tentar reverter o problema. Lá, porém, ela sofreu uma parada cardiorrespiratória. Ainda de acordo o Hospital da Plástica, mesmo depois de voltar da parada, ela continuou com um quadro complicado e precisou ser levada para o Hospital Badim, na Tijuca, Zona Norte, onde acabou falecendo.

A família afirma que a mulher entrou na unidade de saúde sem qualquer problema sério de saúde e acreditam que a negligência médica durante o procedimento tenha sido a causa do problema que resultou na morte inesperada de Vera.. Segundo relato deles, uma médica residente, ainda em fase final dos estudos, foi responsável pela cirurgia. Os familiares disseram ainda que, mesmo com o diagnóstico de morte cerebral, ainda não autorizaram o desligamento dos aparelhos.

Em resposta, o Hospital reforçou "ter realizado todos os procedimentos necessários para resguardar a segurança da paciente" e assegurou "que atua em obediência aos mais rigorosos critérios estabelecidos pelos órgãos de controle para o adequado funcionamento de uma unidade hospitalar".