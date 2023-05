Mulher morre em acidente após socorrer bebê de convulsão

Adriana Lourenço, de 41 anos, morreu na tarde do último domingo após acidente entre dois carros na Estrada Água Branca, em Padre Miguel. A vítima estava no banco de carona segurando um bebê que estava tendo convulsões enquanto a mãe dirigia um veículo de cor preta.

Ao se deslocarem ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, Thaynara, identificada como mãe do bebê, colidiu com outro carro de cor vermelha. Com a batida, Adriana ficou presa às ferragens do carro e morreu no local. Quatro pessoas ficaram feridas, duas que ocupavam o veículo vermelho, além de Taynara e a bebê, Eloa.

Segundo Elisângela Araújo, parente de uma das vítimas que estava no carro vermelho, o carro em que estavam Adriana e Thayara estava em alta velocidade. De acordo com a fonte, dentro do carro vermelho estavam dois adultos, uma jovem, uma criança de 5 anos e uma idosa de 77 anos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para socorro às 12h24. No local, os bombeiros encontraram Adriana já morta e socorreram duas pessoas com ferimentos moderados ao Hospital Municipal Albert Schweitzer. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), levou a mãe e a filha para a mesma unidade de saúde.

A direção do hospital informou também que na noite deste domingo, Taynara e Eloa estão internadas mas estáveis. Segundo Elisângela Araújo, das outras pessoas envolvidas no acidente, a jovem fraturou o nariz, uma das adultas fraturou o braço, a criança ficou com lesões, e todos foram liberados.

Policiais da 14° BPM (Bangu) também estiveram no local do acidente e isolaram a área até a chegada da perícia. A ocorrência foi registrada na 35ª DP (Bangu)