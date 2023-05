Mega Sena termina sem vencedores e chega a 39 milhões de reais

Mais um sorteio da Mega Sena terminou sem apostas vencedoras na "categoria principal". Ninguém conseguiu acertar as seis dezenas sorteadas no concurso finalizado na noite do último sábado (20/05) e, por conta disso, o prêmio acumulou. Agora, o valor total para a aposta ganhadora chega a 39 milhões de reais.

Os seis números sorteados foram 07, 26, 32, 35, 49 e 55. Se na Sena ninguém conseguiu pontuar, na Quina 76 apostas conseguiram sair vencedoras. Os jogadores que acertaram cinco dezenas levaram para casa R$ 42.829,41.

O próximo concurso acontece na noite de quarta-feira (24/05). Como o sorteio só é feito às 20h, os apostadores têm até as 19h da data para tentar a sorte. As apostas podem ser feitas pessoalmente, em qualquer casa lotérica no país, ou online, através do site da Caixa Econômica Federal.