São Gonçalo faz campanha educativa sobre transporte escolar

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria Municipal de Transportes (Semtran), iniciou nesta semana a campanha educativa “Segurança para você e para seus passageirinhos”, que visa conscientizar condutores de frotas escolares e responsáveis de alunos sobre a importância de manter a legalização dos veículos.

A secretaria alerta que fazer transporte irregular de alunos gera multa de 70 UFISG (cerca de R$ 3.180), além da apreensão do veículo. Em caso de reincidência, a multa dobra.

“Sempre estaremos atentos e atuantes para garantir a segurança dos estudantes que utilizam o transporte escolar. O condutor precisa ser consciente e responsável para desenvolver seu ofício. Nosso papel é fiscalizar se o profissional está legalizado e se o veículo está em condições de prestar esse tipo de serviço de forma segura. Precisamos combater o transporte escolar irregular em São Gonçalo”, disse o secretário Fábio Lemos.

A iniciativa, além de informar os condutores sobre a obrigatoriedade da legalização, também possui um serviço de sensibilização com os responsáveis dos alunos e diretores das escolas. Nesta sexta-feira (19), fiscais da Semtran estiveram no Colégio Santa Mônica, no bairro Mutuá, distribuindo material informativo sobre a campanha e orientaram os condutores do transporte escolar sobre possíveis irregularidades, como documentos necessários e equipamentos que garantam a segurança dos passageiros.

“Muito bonita e eficiente a campanha desenvolvida pela Prefeitura. Nossa maior preocupação sempre será com a segurança dos nossos alunos e seremos grandes aliados na causa”, disse o diretor pedagógico do Colégio Santa Mônica, José Robson de Almeida.

A ação educativa segue durante as próximas semanas nas escolas municipais e particulares de São Gonçalo.

Para a legalização do veículo escolar, o condutor deve procurar a Secretaria Municipal de Transportes que fica na Rua João Almeida, nº 30, em Alcântara.