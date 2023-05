Taça Cidade de Maricá terá nova rodada no domingo (21/05)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, promove neste domingo (21/05) mais uma rodada da Taça Cidade de Maricá 2023. Sete equipes entraram em quadra para a disputa do torneio de futsal feminino. Os primeiros jogos no sistema de mata-mata, acontecem a partir das 8h, na Arena Flamengo.

A Taça funciona por eliminatória simples, ou seja, a equipe vencedora passa para a próxima fase, a derrotada é eliminada. O primeiro jogo acontece entre C.A. Bananal e Velha Guarda, seguindo de Panelas F.C. contra Gol de Ouro. Também estarão disputando os times Coréia F.C., Geração 70 e Gol de Ouro.

As finais acontecem no dia do aniversário da cidade (26 de maio) no estádio de Cordeirinho.

Serviço

Data: domingo (21/05)

Horário: a partir das 8h

Local: Arena Flamengo - Av. Roberto Silveira, s/n – Flamengo