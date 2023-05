Mineirinho será Patrimônio Cultural de Niterói? Entenda

O refrigerante Mineirinho, um verdadeiro ícone do paladar niteroiense, está prestes a receber um título nobre: o de Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói. Na última terça-feira (16), o Projeto de Lei, proposto pelo vereador Marcos Sabino (PDT), foi aprovado em primeira discussão no plenário da casa legislativa da cidade, abrindo caminho para uma possível consagração.

A bebida, feita a partir de uma deliciosa combinação de guaraná e chapéu de couro, é uma presença marcante nos bares e restaurantes de Niterói, sendo uma das escolhas favoritas dos frequentadores para acompanhar suas refeições. A proposta de elevar o Mineirinho ao status de Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói encontra respaldo na relevância histórica e cultural que o refrigerante representa para a cidade.

De acordo com o vereador Marcos Sabino, "nada mais justo do que declarar o Mineirinho como um Patrimônio Cultural Imaterial de Niterói." O Projeto de Lei agora avançará para a segunda discussão e, se aprovado novamente, seguirá para análise do prefeito Axel Grael (PDT). Este terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta, que desperta entusiasmo entre os apaixonados pela tradicional bebida.

A história do Mineirinho remonta aos idos de 1940, quando o químico Eugenio Auvray o criou na cidade de Ubá, em Minas Gerais. Em 1946, a produção foi transferida para Niterói, onde o refrigerante conquistou um lugar de destaque e se tornou uma das bebidas mais emblemáticas da região. Mesmo após a mudança de local de fabricação para São Gonçalo, em 1978, o Mineirinho continuou a ser apreciado pelos niteroienses, passando a fazer parte intrínseca da cultura da cidade.