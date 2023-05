PM apreende oito balões prontos para soltura em São Gonçalo

Na madrugada desta sexta-feira (19/05), policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAm) apreenderam oito balões de diferentes tamanhos e outros materiais (bandeira e estrutura metálica) após denúncia relatando possível soltura de balões no bairro Porto Novo, no município de São Gonçalo.

A equipe policial do CPAm foi ao local e encontrou os oito balões - um balão de 15 metros, dois balões de oito metros e cinco balões de seis metros -, além das demais apreensões.

Ocorrência encaminhada para registro na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA).