Idosa é resgatada depois de 40 anos em situação análoga à escravidão

Ficou constatado que a idosa cuidava de atividades domésticas sem receber pagamentos, lidava com excesso de jornada e não era registrada - Foto: Reprodução/Ministério Público do Trabalho

Uma idosa que vivia há mais de 40 anos em situação análoga à escravidão em Fortaleza (CE), foi resgatada por auditores fiscais do trabalho. De acordo com os agentes, a vítima, de 78 anos, trabalhava como doméstica para uma família e recebia apenas comida e moradia.

Os empregadores alegaram aos fiscais que a mulher não era funcionária, e sim membro da família. No entanto, ficou constatado que ela cuidava de atividades domésticas sem receber pagamentos, lidava com excesso de jornada e não era registrada.

Segundo o portal g1, as informações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) alegam que a mulher afirmou não ter lembrança de ter recebido salário e que não tinha direito a folgas.

Constatada a situação, ela foi retirada da residência, e os patrões, além de serem alvo de autos de infração, terão de arcar com o pagamento de salários retroativos e de pagamento de verba rescisória.