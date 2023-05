Vila Lage recebe o Cidadania Itinerante neste final de semana

O bairro Vila Lage será o próximo destino do projeto Cidadania Itinerante. A ação social em São Gonçalo acontece neste sábado (20/05), a partir das 9h, com a oferta de atividades assistenciais gratuitamente para a população da região.

Os serviços acontecerão no Campo da Coruja, a Avenida Gouveia, n° 1646. Serão oferecidos serviços de orientação jurídica, instruções sobre o CRAS, isenção para certidão de nascimento, casamento e segunda via de identidade, orientação ao combate à violência contra as mulheres e verificação sobre o direito à tarifa social da Enel.

O espaço terá também estandes com aferição de pressão arterial, odontomóvel, corte de cabelo, manicure e recreação infantil. As atividades, que são organizadas pela Secretaria de Assistência Social, vão até as 13h. Desde a sua criação, o Cidadania Itinerante já passou por mais de 30 bairros do município.