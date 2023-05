Homem é sequestrado durante suposto assalto em São Gonçalo

O morador do bairro Pacheco, em São Gonçalo, Wendell da Silva Martins, de 37 anos, foi sequestrado na madrugada da última sexta-feira (12) e desde então, a família não tem notícias sobre o seu paradeiro.

Segundo relatos da esposa, Mara, "por volta de 2h da manhã, quatro homens armados entraram na nossa casa, quando estávamos dormindo e nos renderam, levando cartões, celulares, documentos e também o meu marido".

Através do rastreamento do celular de Mara, que ficou trancada no quarto e não conseguiu ver o veículo utilizado pelos suspeitos para a fuga, foi possível identificar, ainda durante a madrugada de sexta (12), que a localização estava na cidade de Itaboraí. Essa foi a última informação que a família teve sobre Wendell, já que não foram contatados para um possível pagamento de resgate.

"Já procuramos em hospital, IML, andamos pelas ruas, mas até hoje, uma semana depois do sequestro, ainda estamos sem notícia alguma", declarou a esposa.

Wendell estava sem camisa, vestindo um short de tactel preto e uma sandália Kenner preta com detalhes amarelo.

A família registrou o caso na delegacia.

Para qualquer informação sobre Wendell da Silva Martins, entre em contato com o Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177, ou WhatsApp: (021) - 99973 1177 ou pelo Aplicativo: Disque Denúncia RJ.