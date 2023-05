Após ser associada à palavra “bafuda”, Deolane processa Google

A ex-fazenda Deolane Bezerra decidiu entrar com uma ação judicial contra o Google, após ferramenta de busca da plataforma associa-la a expressão ofensiva "bafuda". De acordo com a advogada, essa associação tem causado danos emocionais e prejudicado sua imagem.

Na petição inicial, Deolane argumentou que não suporta mais ver seu nome e imagem vinculados a esse termo pejorativo. Ela alega que a situação afetou profundamente seu bem-estar emocional, deixando-a envergonhada diante de tal circunstância. No entanto, o juiz Bruno Paes Straforini, responsável por julgar o caso, negou o pedido de liminar apresentado pela advogada.

Em sua decisão, o juiz Bruno argumentou que Deolane, ao optar livremente por participar de um reality show com ampla exposição de sua vida privada, acabou se envolvendo em uma polêmica dentro do programa - na qual seu suposto mau hálito foi objeto de discussão. Essa polêmica teria manchado sua imagem e reputação.

O juiz também observou que o tema extrapolou os limites do programa sendo que o Google apenas direcionou os resultados de busca de seu site para essas informações já disponíveis na rede mundial de computadores. Embora a decisão do juiz tenha negado a liminar solicitada por Deolane Bezerra, é importante ressaltar que esse é apenas o primeiro estágio do processo.

O desfecho completo desse caso ainda está por ser determinado.