Na Semana de Conscientização sobre Glaucoma, oftalmologistas alertam para o diagnóstico precoce

O glaucoma é a segunda causa de cegueira no Brasil - Foto: Divulgação

Em atenção a Semana de Conscientização sobre Glaucoma, um grupo de oftalmologista promove ação social neste sábado, dia 20, das 9 às 15 horas, na Praça São Salvador, no bairro de Laranjeiras. O glaucoma é a segunda causa de cegueira no Brasil, atrás apenas da catarata. Apesar de uma doença crônica e sem cura, glaucoma pode ser controlado com tratamento adequado e contínuo. O diagnóstico precoce é essencial para que não evolua para cegueira.

Com objetivo de promover conversa sobre a doença, seus riscos e a importância do exame oftalmológico anual, o grupo batizado de “Glaucoma Rio” irá oferecer ainda material informativo e bate-papo com cerca de 25 especialistas na área.

"O glaucoma é uma doença nos olhos que se caracteriza por um aumento da pressão intraocular ou por uma fragilidade do nervo ótico. Por isso, em caso de suspeita, deve-se ir ao oftalmologista para realizar os exames e iniciar o tratamento adequado para o glaucoma e prevenir assim a perda da visão", explica a oftalmologista Paula Ferraz.

O tipo mais comum do glaucoma é o glaucoma de ângulo aberto que não causa nenhuma dor, nem nenhum outro sintoma que possa indicar o aumento da pressão intraocular. Já o glaucoma de ângulo fechado, que é o tipo menos comum, pode causar dor e vermelhidão nos olhos.

A ação conta com o apoio do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Sociedade Brasileira de Glaucoma.