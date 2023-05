Funcionário do Burger King urina nas calças após proibição de uso do banheiro

Um incidente ocorreu em Aracaju, capital de Sergipe, quando um funcionário da rede Burger King alegou ter urinado nas calças depois de ser proibido de utilizar o banheiro. O caso ganhou repercussão nas redes sociais após um vídeo compartilhado pelo próprio funcionário, José Vinícius Santos, denunciando as más condições de trabalho e as consequências que ele enfrentaria caso abandonasse seu posto.

Segundo Santos, a empresa impõe advertência, suspensão e até mesmo demissão por justa causa para aqueles que deixam o posto de trabalho para usar o banheiro. Ele relatou ter recebido uma advertência na semana passada por ter saído do seu posto após cumprir sua jornada de trabalho.

"O inevitável aconteceu, eu acabei de urinar aqui no quiosque, porque não posso sair daqui. Se eu deixar o quiosque, recebo uma advertência; na segunda vez, sou suspenso; e na terceira vez, sou demitido por justa causa", desabafou o atendente.

Indignado com a situação, José Vinícius compartilhou o ocorrido em suas redes sociais, escrevendo: "Parece até piada, hoje acabei urinando no quiosque porque não havia ninguém lá, nem a gerente. Não posso sair do quiosque, pois levo uma advertência. Ontem mesmo recebi uma por não querer fazer hora extra, exatamente, fui advertido por não fazer hora extra. Isso é revoltante e totalmente inaceitável".

De acordo com uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), a restrição imposta pelo empregador ao uso do banheiro ultrapassa os limites de seu poder. Isso, porque quando se trata das necessidades fisiológicas do empregado, a proibição configura uma violação à dignidade dele.

Em resposta ao incidente, a empresa emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo ocorrido e informando que os envolvidos foram afastados enquanto uma investigação interna é conduzida.