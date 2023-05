MPRJ e Polícia Federal deflagram operação Cangaceiros na Região Norte Fluminense

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu, e a Polícia Federal deflagraram, na manhã desta sexta-feira (19/05), a operação Cangaceiros, para desarticular organização criminosa atuante no Norte Fluminense e voltada à prática de homicídios, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Agentes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ) e policiais federais cumpriram sete mandados de prisão preventiva e onze mandados de busca e apreensão, expedidos pela Vara Única de Conceição de Macabu/RJ, nos municípios de Macaé e Conceição de Macabu.

A investigação que deu origem à operação foi iniciada pela Promotoria de Justiça de Conceição de Macabu, que ofereceu denúncia contra nove integrantes de organização criminosa vinculada a facção “ADA” que tem praticado diversos homicídios de membros de facções rivais, em virtude de disputa por territórios.

O trabalho realizado pelo MPRJ e pelo Grupo Especial de Investigações Sensíveis (GISE-FACÇÕES/RJ), em conjunto com a Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ), contou com a colaboração da Delegacia de Polícia Federal em Macaé. O material apreendido e demais documentos de interesse para a investigação serão encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para os procedimentos de praxe.

O nome da operação se deve ao fato de um dos chefes da organização criminosa investigada ser apelidado com a alcunha do principal líder do cangaço no Nordeste, no início do século XX.