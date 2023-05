Itaboraí 190 anos: esquema especial de trânsito e segurança para shows de aniversário da cidade

As interdições no trânsito visam assegurar a integridade do público durante os dias de evento - Foto: Prefeitura de Itaboraí

As interdições no trânsito visam assegurar a integridade do público durante os dias de evento - Foto: Prefeitura de Itaboraí

Nesta sexta-feira (19), começa a programação de shows em comemoração aos 190 anos de emancipação político-administrativa do município, que vai até o dia 22 de maio (segunda-feira). Com isso, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS), montou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de motoristas e pedestres. Do dia 19 a 22 de maio, o motorista precisará ficar atento aos trechos de interdição e desvios pelo município, além dos locais proibidos para estacionamento de veículos.

Os shows vão acontecer a partir das 18h desta sexta-feira (19), em uma estrutura montada na Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3428, em Joaquim de Oliveira. A partir das 16h, de sexta a segunda-feira (19 a 22), o tráfego de veículos será desviado para as vias auxiliares até às 6h. A Avenida 22 de Maio, no trecho entre os bairros Outeiro das Pedras e Santo Expedito será interditado, incluindo as ruas Anápio da Costa Almeida, José Ferreira Marques, Ambrozina Rosa Pinto, Trinta e Cinco, Euclides Ramos, Manoel da Silva Leite, Trinta e Três e a Rua Rubens R. da Silva.

No sentido Centro/Venda das Pedras, o motorista deverá acessar a Rua Heloísa F. Soares, passando pela Rua Santa Cruz até retornar à Avenida 22 de Maio.

Já no sentido Manilha/Rio de Janeiro, o desvio será pela Avenida Dr. Elias de Miranda, seguindo pela Rua Joselina Isabel da Silva, Rua Anibal Rouças, Rua Vinte e Seis, Rua Darly Lobosco até retornar à Avenida 22 de Maio. O estacionamento de veículos será proibido em toda extensão da Avenida 22 de Maio, do bairro Outeiro das Pedras até Santo Expedito, e também em todo percurso de desvio.

As interdições no trânsito visam assegurar a integridade do público durante os dias de evento. Agentes operacionais de ordenamento de trânsito e da Guarda Municipal de Itaboraí estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças.

No quesito segurança, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Segurança (SEMSEG), preparou um forte esquema de segurança para a festividade. Toda a extensão da Avenida 22 de Maio receberá câmeras de videomonitoramento, no local dos shows e nos principais retornos e entradas da cidade. Além disso, as empresas de ônibus funcionarão em regime especial, com aumento da frota para atender a demanda do evento.

Um Centro de Comando e Controle móvel será instalado no local do evento de comemoração ao aniversário da cidade, sendo um micro-ônibus da Guarda Municipal, que contará com monitores, espelhando em mosaico, as câmeras de videomonitoramento instaladas na cidade, com conexão de internet e com estações de trabalho, operadas pelos guardas municipais.