Faetec abre curso de Microempreendedor Individual em Niterói com 80 vagas

O curso será ministrado na Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL), no Barreto - Foto: Reprodução

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), está com inscrições abertas para o curso de Microempreendedor Individual (MEI), por meio do Programa Novos Caminhos – Qualifica Mais Progredir. São 80 vagas em unidade da rede em Niterói. As inscrições são gratuitas e vão até 31 de maio. O processo seletivo será através de sorteio. Os interessados devem se candidatar exclusivamente pelo endereço eletrônico www.faetec.rj.gov.br.

O curso será ministrado na Escola Técnica Estadual Henrique Lage (ETEHL), no Barreto, em Niterói. São 80 vagas distribuídas nos turnos da manhã e da tarde. A carga horária de formação é de 160h. Com previsão de início das aulas em 19 de junho, os candidatos contemplados terão direito a duas passagens e lanche.

Para se candidatar, o edital traz alguns pré-requisitos como: idade mínima de 18 anos; Ensino Fundamental I completo; ser beneficiário do Auxílio Brasil, ou familiar de algum beneficiário (com comprovação); ou estar no CAD Único.

O curso consiste em ensinar o aluno a identificar características empreendedoras necessárias ao sucesso de um pequeno negócio, a desenvolver um modelo e a reconhecer a importância da cooperação para fortalecimento dos pequenos negócios.

Serviço:

Período de inscrição: até 31/05

Sorteio e divulgação: 31/05

Previsão de início: 19/06

Onde fazer inscrição: www.faetec.rj.gov.br