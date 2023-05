Itaboraí 190 anos: Tradicional Desfile Cívico Escolar acontece na segunda-feira (22/05) na Avenida 22 de Maio

Em comemoração aos 190 anos de emancipação político-administrativa do município, a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), realizará o tradicional Desfile Cívico Escolar, no dia do aniversário da cidade, 22 de maio (segunda-feira), a partir das 9h, em um novo local, na Avenida 22 de Maio, no Centro, entre a Rua Fidélis Alves e a Praça Alarico Antunes. A concentração das escolas será a partir da Praça Roberto Pereira dos Santos. Já a solenidade oficial de hasteamento das bandeiras acontecerá em frente à sede da Prefeitura, na Praça Marechal Floriano Peixoto, às 8h.

A programação contará com 95 unidades escolares e administrativas da rede municipal de ensino, que apresentarão a temática elencada pela SEMED para este ano letivo 'Itaboraí, Cidade Leitora'. Incluindo a Clínica Escola do Autista, o Espaço de Atendimento Multidisciplinar em Educação e Saúde (AMES), o Curso de Libras, o Núcleo de Atendimento Psicopedagógico da Educação Municipal (NAPEM), Centro de Referência da Educação Municipal de Idosos de Itaboraí (CREMII) e Escola Municipal de Artes Professor Washington Luiz José da Costa. E ainda 20 instituições, dentre escolas das redes estadual e privada, escolas de música, de dança e outros projetos.

O evento contará com a Banda da Guarda Municipal, bandas das unidades escolares e outras, acompanhando o desfile. Cada escola municipal participará com 30 alunos, além dos profissionais da unidades. Já as outras instituições, com uma média de 100 participantes. No local do desfile haverá arquibancada para o público.

O secretário municipal de Educação, Mauricílio Rodrigues, destaca o motivo da escolha do novo local para o Desfile Cívico Escolar.

"A escolha se deu por meio de um planejamento e organização da equipe da SEMED, que levou em consideração o local amplo e linear, o que facilitará a acomodação das escolas e do público que irá prestigiar o evento", disse o secretário.

Além da festividade cívica, os desfiles visam valorizar a história, a memória, a cultura e a Educação do município e de suas várias comunidades. E ainda dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pela rede municipal de ensino nas unidades escolares.

O evento conta com apoio das secretarias municipais de Turismo e Eventos, de Segurança, de Transporte, de Saúde, de Fazenda e de Comunicação Social.

Esquema especial de trânsito

A Secretaria Municipal de Transporte (SEMTRANS) preparou um esquema especial de trânsito para evitar acidentes e possibilitar a melhor circulação de motoristas e pedestres. Na segunda-feira (22/05), feriado municipal, das 5h às 16h, algumas vias estarão interditadas e haverá desvios para não comprometer o acesso de motoristas.

A Avenida 22 de Maio, no trecho entre a 71ª Delegacia até a Praça Alarico Antunes estará interditado, nos dois sentidos. Além das ruas Acácio C. dos Santos, Amélia Saraiva, Presidente Silvio Costa, Raimundo de Farias, Alberto Torres, Fidélis Alves e a Dr. Pereira dos Santos.No sentido Manilha/Rio de Janeiro, o desvio será pela Avenida 22 de Maio, seguindo pela Rua Dr. Macedo, Rua Desembargador Ferreira Pinto, Rua Dr. Mesquita, Rua Pedro Azevedo até retornar à Avenida 22 de Maio.

Já no sentido Venda das Pedras, o desvio será pela Avenida 22 de Maio, seguindo pela Rua Feliciano da Costa, Rua Agenor de Abreu, Praça Dr. Celso Nogueira, Rua Agenor de Abreu, Rua Dr. Pereira dos Santos, Rua Presidente Costa e Silva até retornar à Avenida 22 de Maio.

Vale ressaltar que o estacionamento de veículos será proibido no trecho interditado e também em todo percurso de desvio. Agentes operacionais de ordenamento de trânsito e da Guarda Municipal de Itaboraí estarão nas ruas informando corretamente o cidadão sobre as mudanças.