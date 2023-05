Jovem que estava desaparecido há dois meses é encontrado em Niterói

Jurandir Ricardo foi encontrado na última quinta-feira (18), em Pendotiba, em Niterói. O jovem estava desaparecido desde o dia 14 de março e foi reconhecido através dos anúncios de desaparecimento que circulavam nas redes sociais.

Segundo a mãe de Jurandir, Luciana, o filho foi alimentado e recebeu cobertores, agasalho e chinelo durante o tempo que estava na rua. As pessoas que o encontraram ajudaram o jovem a voltar para o bairro em que sua tia mora, em Santa Luzia, já que foi o nome de quem ele conseguiu recordar.

‘’Ele está dormindo, foi medicado e está no seio da família. Eu queria muito agradecer a essa pessoa que ajudou meu filho e que alimentou ele. Muito obrigada a todos que compartilharam, que Deus abençõe cada um de vocês." agradeceu a mãe.

Recordando

Jurandir Ricardo, de 23 anos, desapareceu em Santa Luzia, em São Gonçalo, no dia 14 de março. O jovem diagnosticado com esquizofrenia, faz uso de remédios controlados para o tratamento do transtorno.