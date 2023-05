Maricá sedia 3º Congresso Brasileiro de Hidrogênio

A terceira edição do Congresso Brasileiro de Hidrogênio será realizada em Maricá nos dias 29, 30 e 31 de maio. O evento vai reunir mais de 40 representantes de entidades brasileiras e internacionais, entre órgãos públicos, empresas e associações de diversos países como França, Espanha e Reino Unido.

O Congresso é uma realização da Associação Brasileira do Hidrogênio em parceria com a Prefeitura de Maricá e a Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar). Com o tema “Transição energética, Descarbonização e Reindustrialização com Uso do Hidrogênio”, o evento conta com uma vasta programação com palestras de especialistas nacionais e estrangeiros, além de uma grande exposição, aberta ao público, com produtos de tecnologia e equipamentos de ponta que mostram a importância do uso do hidrogênio.

Durante o lançamento oficial do evento, realizado na última segunda-feira (15), o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio, Indústria, Petróleo e Portos, Igor Sardinha, ressaltou que a escolha de Maricá para sediar o congresso não foi por acaso. “Maricá hoje tem uma economia que pulsa, que é forte e se destaca no Brasil, ancorada nos setores de serviço, construção civil, alicerçada em programas da Prefeitura, que aquecem a economia local”, afirmou o secretário.

Também presente no lançamento, o presidente e professor titular da Associação Brasileira do Hidrogênio e UFRJ/Coppe, Paulo Emílio Valadão de Miranda, falou sobre o potencial do Brasil para produzir hidrogênio.

“O Brasil tem uma riqueza já muito bem estabelecida em combustíveis fósseis que hoje é a principal fonte de produção de hidrogênio, mas tem também ao longo do nosso território a possibilidade de ter energias renováveis como eólica, solar e hidráulica, de uma forma a complementar que quer dizer numa certa estação do ano tem menos de uma, na outra tem mais e elas se complementam. Além disso, o Brasil tem uma disponibilidade muito grande de biomassas de rejeitos e de manejo que são fontes para a produção de hidrogênio através da gaseificação ou da biodigestão de biomassas. Isso faz com que o nosso país tenha a possibilidade de produzir hidrogênio de várias formas diferentes e que pode ser usado no setor de transportes, na indústria como fonte de calor, como fonte de energia, como elemento redutor. Existem várias utilizações para o hidrogênio”, afirmou o professor.

O 3º Congresso Brasileiro de Hidrogênio será realizado em uma área de três mil metros quadrados, na Barra de Maricá. O local será coberto e climatizado. Será montado um auditório para 400 pessoas, com tradução simultânea de português-espanhol e português-inglês. Além disso, haverá área de alimentação com participação de cinco restaurantes e do polo cervejeiro da cidade. O evento vai contar com transfer do Rio de Janeiro para Maricá, dos aeroportos para Maricá, além de transfer para a rede gastronômica.

Serviço

3° Congresso Brasileiro de Hidrogênio

Dias: 29, 30 e 31 de maio

Local: Avenida João Saldanha, s/nº, Barra de Maricá

Inscrições pelo site do congresso: https://abh2.org/3-cbh2