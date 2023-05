Programa Bolsa Atleta RJ abre 600 vagas de auxílio financeiro para atletas e paratletas no estado

Estão abertas as vagas para o Bolsa Atleta 2023, no estado do Rio de Janeiro. Neste ano, o benefício vai contemplar até 600 atletas e paratletas, com auxílio financeiro que varia entre R$ 500 a R$ 5 mil. A candidatura está aberta a todos, desde integrantes dos esportes de base, a níveis de alto rendimento. As inscrições podem ser realizadas pela internet ou presencialmente, na sede da Secretaria, no Centro do Rio.

Lançado nesta quinta-feira (18) pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o novo edital do programa determinou as diretrizes da segunda edição do Bolsa Atleta RJ. Neste ano, na tentativa de viabilizar a dedicação exclusiva ao desempenho esportivo, o benefício oferece 380 bolsas destinadas a atletas com resultados relevantes em competições nacionais e internacionais. As outras 220 são destinadas aqueles que estão iniciando suas carreiras, ainda nas categorias de base.

"O Bolsa Atleta é um instrumento muito eficaz e poderoso, sobretudo para os atletas de base. Nós queremos fazer deste programa um indutor de muitas vitórias", afirmou Rafael Picciani, secretário estadual de Esporte e Lazer.

Ao todo, são cinco categorias contempladas: Olímpica ou Paralímpica, Internacional A, Internacional B, Nacional A e Nacional B. Ao todo, 46,66% dos recursos destinados a atletas de alto rendimento e 53,34% aos que atuam na base, universitários e estudantes. Caso o beneficiado já receba algum tipo de auxílio público ou privado, a concessão estadual chega a 80% do valor destinado inicialmente à categoria

Os critérios para inscrição são baseados no índice de desempenho de cada atleta. As inscrições poderão ser feitas a partir desta quinta-feira, com o preenchimento dos formulários de inscrição, disponíveis no site www.esporte.rj.gov.br ou presencialmente na Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Av. Presidente Vargas, 409, 21º andar - Centro).