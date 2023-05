Ecomuseu Ilha Grande promove exposições voltadas para a Agenda Rio 2030 na Semana Nacional de Museus

Veja o roteiro com exposições gratuitas pelo Estado do Rio para curtir com toda a família - Foto: Divulgação

O Ecomuseu Ilha Grande, unidade da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Uerj, que integra o Sistema Estadual de Museus, promove oficinas, palestras e exposições virtuais gratuitas para a 21ª Semana Nacional de Museus, que ocorre até domingo (21/05), em todo o Brasil. O tema da edição deste ano é “Museus, sustentabilidade e bem-estar". Durante a semana, serão promovidos projetos baseados na relação do ser humano com o ambiente, seguindo as diretrizes da Rio2030 - maior iniciativa de implementação da Agenda 2030, da ONU, do país.

"Através dos museus criamos vínculos com o passado e possibilidades para o futuro, o mesmo ocorre com a sustentabilidade. Para continuarmos contando a trajetória das transformações sociais precisamos garantir o futuro do planeta e das próximas gerações. Cuidar do meio ambiente é uma das prioridades do nosso governo e junto com a cultura estamos mostrando a importância da preservação", relatou o governador Cláudio Castro.

A semana do Dia Internacional do Museu, comemorado nesta quinta-feira (18/05), tem o objetivo de promover a cultura no país e intensificar a relação da sociedade com os espaços de memória. A temporada de 2023 propõe refletir sobre a importância dos museus na promoção da saúde mental, educação ambiental e inclusão social. Com foco nesses objetivos, os núcleos do Ecomuseu Ilha Grande organizaram atividades presenciais, como as oficinas sobre a importância da reciclagem para a geração de renda da comunidade local.

O centro de memórias está disponibilizando atividades virtuais relacionadas à temática, como apresentação de uma série de vídeos e postagens nas redes sociais que tratam do papel do Ecomuseu e da comunidade na sustentabilidade local e preservação da paisagem natural. Também apresenta conceitos sobre patrimônio mundial da humanidade, sustentabilidade e memória.

O Parque Botânico do Ecomuseu lançará, no dia 27 de maio, a 1ª Visita Virtual em comemoração ao Dia Nacional da Mata Atlântica e dentro das atividades da 21ª Semana Nacional de Museus. A visita apresenta a exposição de Plantas Nativas da Ilha Grande, com a valorização da história humana desde os povos originários até os dias atuais. O link estará disponível no site do Ecomuseu: www.ecomuseuilhagrande.uerj.br.

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, iniciou a mobilização para a Rio2030, em 2022. É a maior iniciativa de implementação da Agenda 2030 do país, um convite à sociedade para a ação e união de esforços em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável.

Roteiro com exposições gratuitas pelo Estado do Rio para curtir com toda a família

Centro Cultural Banco do Brasil

O CCBB realiza no sábado (20.05) uma apresentação interativa do Grupo Sonori. Com instrumentos feitos de sucatas e jogos corporais o grupo promete colocar todo mundo para se conscientizar e remexer.

Local: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Visitação: Sábado, 20/05, às 13h

Museu Ciência e Vida – Duque de Caxias

O museu recebe até sexta-feira (19.05) a exposição “Independência Cabocla” que traz uma reflexão sobre o Brasil dos tambores e dos batuques, das curas e curandeiros, das danças, musicalidades e seus ritmos.

Local: Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias

Visitação: Terça a sexta feira, das 9h às 17h

Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro – Niterói

A exposição “Arte do retrato – variações de olhar”, em exibição até o dia 30 de julho, no Museu do Ingá, um espaço da Funarj em Niterói, apresenta um panorama diversificado da história do retrato no Brasil antes das selfies. A mostra reúne pinturas, gravuras e fotografias do século XIX e XX que são das coleções dos museus e espaços culturais vinculados à Funarj.

Local: Rua Presidente Pedreira, 78 – Ingá, Niterói

Visitação: Quarta-feira a domingo, de 12h às 17h

Museu da Justiça

Local - Rua Dom Manuel, 29, térreo. Centro

Exposição permanente

Museu Naval – Praça XV

Visitante curte “Uma noite no museu”, nesta quinta-feira (18/05). A exposição conta com várias atrações como simulador de salto de paraquedas, oficina de nós marinheiros, exibição de documentários e outras atividades.

Local: Rua Dom Manuel 15 - Praça XV.

Visitação: Dia 18 de maio, das 15h às 19h