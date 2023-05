Aplicativo Moto.Rio começa a cadastrar motoristas nesta sexta-feira

O Moto.Rio foi desenvolvido pela IplanRio, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes - Foto: Beth Santos/Prefeitura do Rio

Na próxima sexta-feira (19), a versão do Táxi.Rio para as duas rodas começa a efetivamente sair do papel. Os mototaxistas terão de amanhã a domingo para comparecer presencialmente ao Clube do Servidor Municipal, na Cidade Nova, e levar a documentação necessária. A sexta-feira será para as placas terminadas em 1, 2 e 3; sábado, 4, 5 e 6; e domingo, 7, 8 e 9. Donos de veículos com final 0 podem ir todos os dias. O atendimento será das 7h às 20h.

Os interessados precisam atender a uma série de requisitos, como serem habilitados há mais de dois anos na categoria A, apresentarem certidões negativas criminais do 1º ao 4º Ofícios, além de possuírem apólice de seguro — que também poderá ser contratada no local.

Ao todo, o pré-cadastro recebeu 5.416 inscrições. O Moto.Rio foi desenvolvido pela IplanRio, em parceria com a Secretaria Municipal de Transportes, e a previsão é que as corridas estejam disponíveis a partir da segunda quinzena de junho.