Enel registra 552 colisões contra postes da rede elétrica em 2022

Com o objetivo de promover a conscientização e mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro no mês que celebra o movimento Maio Amarelo, um levantamento da Enel Distribuição Rio mostra que foram registradas 552 colisões contra postes da rede elétrica em 2022 em toda a sua área de concessão: uma média de 1,5 batida em postes por dia.

O número representa um aumento de 17% em relação aos postes danificados por veículos em comparação a 2021, quando foram registrados 460 abalroamentos de postes de energia elétrica. Entre janeiro e abril de 2023, a distribuidora já registrou 194 ocorrências com postes em toda a sua área de concessão.

De acordo com o levantamento da Enel Rio, Macaé liderou o ranking de colisões contra postes em 2022, registrando 100 ocorrências. Em seguida, Campos aparece com 96 ocorrências e São Gonçalo com 81. Fechando o top 5 do ranking, aparecem a Região Serrana com 80 ocorrências e a Região dos Lagos com 64.

O responsável por Operação e Manutenção da Enel Distribuição Rio, Thiago Morais, informa que esse tipo de ocorrência costuma se concentrar próximo dos finais de semana, entre sexta e segunda-feira. Segundo ele, um poste derrubado pode significar horas de trabalho das equipes de manutenção, que precisam não apenas substituir a estrutura, mas reconstruir todo o trecho da rede elétrica danificada. “Em alguns casos mais complexos, é necessário aguardar liberação da perícia para iniciarmos os trabalhos, o que pode aumentar o tempo que os clientes ficam sem energia”, comenta. O executivo também comenta sobre a responsabilidade pelos causados: “Além do risco à vida e impacto da falta de energia a diversos clientes, importante destacar que todo o custo de reposição de estruturas e cabos é repassado a quem provocou o dano ao bem público”.

Com o objetivo de promover a conscientização e mobilizar a sociedade por um trânsito mais seguro no mês em que é realizado o movimento Maio Amarelo, a companhia de energia orienta a população em caso de acidentes com postes. Confira abaixo algumas orientações para tornar o trânsito mais seguro e saber o que deve ser feito em casos de acidentes envolvendo postes da distribuidora:

1. Em caso de acidente com poste, se houver queda do poste ou de cabos, procure ficar no interior do veículo, sem tocar nas partes metálicas, até o atendimento pelas equipes da empresa;

2. Não se deve tocar em cabos que estejam no solo, sobre o carro ou ficar embaixo de estruturas danificadas;

3. Nunca tente realizar o isolamento da área;

4. No caso de pedestres que estiverem passando pelo local, a companhia alerta para não se aproximarem e chamarem pelo socorro imediatamente;

5. Mantenha o veículo com a manutenção em dia, verificando o estado dos pneus, dos freios, dos faróis e dos retrovisores;

6. Não dirija sob o efeito de álcool, remédios ou qualquer outra substância tóxica;

7. Não use celular quando estiver dirigindo. Além de colocar em risco a sua vida, dos pedestres e de outros motoristas, a Lei de Trânsito considera esta prática uma infração gravíssima;

8. Fique atento às condições da pista e do clima. Em caso de pista molhada ou de neblina, dirija com cuidado. Diminua a velocidade e mantenha a distância dos demais veículos;

9. Respeite sempre a sinalização de trânsito e os limites de velocidade das vias, em qualquer dia, local e horário.

Responsabilidade sobre os danos

Quando situações como essas acontecem, a Enel Distribuição Rio deve ser comunicada para realizar a troca do poste. Uma equipe da companhia é deslocada imediatamente para o local, a fim de fazer os reparos na rede. A partir do registro da placa do veículo e de fotos do incidente, os custos operacionais gerados, incluindo desde o primeiro atendimento até a substituição ou reparo do poste e/ou da rede elétrica, são repassados ao setor Jurídico da empresa, que realiza a cobrança junto ao proprietário do veículo.

Para comunicar ocorrências, solicitar serviços ou informações, os clientes podem entrar em contato pelo aplicativo Enel Rio; pelo site da companhia (www.enel.com.br); pelas redes sociais – Facebook (facebook.com/enelclientesbr) e Twitter (@enelclientesbr) ou ainda pela Central de Atendimento 0800 28 00 120.