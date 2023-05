Cachorra desaparece no Salgueiro e família fica preocupada

Ana Paula, emocionada, conta que a família estava alimentando Kiara no quintal quando perceberam que ela havia sumido - Foto: Divulgação

Uma família está passando por momentos angustiantes desde o desaparecimento de sua amada 'cachorrinha', Kiara. Ana Paula, a dona do animal, relata que ela sumiu repentinamente do quintal de sua residência, localizada em Itaúna, no Salgueiro, São Gonçalo.

Ana Paula, emocionada, conta que a família estava alimentando Kiara no quintal quando perceberam que ela havia sumido. Apenas a outra cachorra da família, Dalila, permaneceu no local. Kiara, que completaria um ano em breve, foi adotada por eles após a perda de Sansão, outro cachorro muito querido que faleceu recentemente.

A perda de Sansão causou um quadro de depressão em Ana Paula, que precisou buscar atendimento médico duas vezes na UPA.

"Uma amiga me deu a Kiara, que é muito parecida com Sansão. A gente foi procurar e de repente Kiara sumiu, não sei se alguém passou e deixou o portão aberto ou se ela simplesmente desapareceu", desabafa Ana Paula. Ela ressalta o amor que tem pelos cachorros e afirma que em sua casa os animais são tratados como filhos, sem a necessidade de coleiras. "Cachorro na minha casa não tem coleira, porque são anjos. Quem conhece sabe que cachorro para mim é anjo", enfatiza Ana Paula.

Desde o desaparecimento de Kiara, a família tem realizado buscas incansáveis pela região, seguindo todas as informações e dicas que recebem. Ana Paula percorreu diversos locais, incluindo em busca de sua amada cachorrinha. No entanto, até o momento, não obtiveram sucesso em encontrá-la.

Kiara ainda é um filhote, com apenas um mês e meio de idade, e Ana Paula teme que ela possa estar em perigo ou sofrendo maus-tratos. "Ela é um bebê, um bebê mesmo, nem peitinho tem. A gente fica pensando que um cachorro deve estar batendo nela, que ela está na rua largada ou alguém pegou de maldade, não sei", diz Ana Paula, preocupada.