Moradora é presa por injúria e lesão corporal contra porteiros de condomínio na Zona Oeste do Rio

Uma mulher foi presa acusada de injúria e lesão corporal contra porteiros do condomínio onde vive na Zona Oeste do Rio. O caso ocorreu no dia 08 de maio.

Segundo investigações e filmagens feitas por moradores, os vigias pediram para que a moradora se identificasse quando ela chegou na portaria com um carro de aplicativo, mas a moradora se exaltou e dispensou ofensas contra os vigias.

Um dos porteiros teve seu óculos quebrado ao ser agredido no rosto e ficou com marcas de sangue. Segundo a advogada dos porteiros, a mulher responde por injúria e lesão corporal na 39° Vara Criminal.

Depois da confusão, a moradora fez exame de corpo de delito e alegou que foi agredida por um dos porteiros, o exame comprovou algumas lesões.

Outra denúncia

Não é a primeira vez que a mulher se envolve em casos de polícia. Em novembro do ano passado, ela viu um morador passeando com o cachorro no condomínio e proferiu a frase ‘’Não gosto de viado’. O morador procurou a delegacia e denunciou o episódio de homofobia.

Dias depois, a mulher voltou a atacá-lo, dessa vez também com agressões físicas. Câmeras de segurança registraram e a vítima contou ter sido agredido com chute, soco no pescoço e arranhões no braço. O vizinho também revelou ter sido ameaçado pelo telefone pelo marido da mulher.

Segundo advogada, a moradora está respondendo civil e criminalmente por injúria, lesão corporal homofobia.