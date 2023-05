Inscrições abertas para 430 vagas em cursos nas áreas de artes, tecnologia e gastronomia em Itaboraí

Já estão abertas as inscrições para os cursos oferecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio da Casa Escola da Arte e Tecnologia (CEAT), localizada em Outeiro das Pedras, Itaboraí. São 430 vagas, divididas 19 cursos nas áreas de artes, tecnologia e gastronomia.

Com apoio da Secretaria Municipal e realização do Burburinho Cultural e Vila Musical, o projeto é patrocinado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, e pela ENEL. As inscrições devem ser realizadas pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/energia-para-transformar-ceat-oficinas-gratuitas-de-arte-cultura-e-tecnologia-itaborai-rj/1653061fbclid=PAAaZUnIlHKlZhHBF1KYYe6OEyJe2f2QHsr5JuF-VEak_u7Xz4_yzRNhX67NY.

Os cursos são destinados para alunos de todas as idades, dependendo da modalidade, e com certificado de conclusão. As aulas acontecerão de terça-feira a sábado, das 13h às 21h. Dentre as modalidades oferecidas, estão: animação digital, criação de games, designer gráfico, edição de vídeos, edição de imagens, youtube e produção de conteúdo para as redes, teatro, danças urbanas, dança de salão, capoeira, iniciação musical com violão, iniciação musical com canto, capoeira, salgados para festas, pizzaiolo, confeitaria, design de bolos, bartender e garçom/maitre. os cursos terão início no mês de junho e término em novembro deste ano.

Inaugurado em março de 2022, a CEAT já formou 280 alunos no município, em cursos profissionalizantes. O local conta com quatro espaços para cursos e atividades: biblioteca, midiateca e palco de atividades culturais; cozinha industrial para cursos na área de Gastronomia; sala multiuso para formações nas áreas de Artes e Expressões; e laboratório para cursos de Artes Técnicas.

Para o secretário municipal de Cultura, Roberto Costa, essa parceria foi importante para o município, porque além de serem cursos profissionalizantes, ainda contribuem para a geração de renda dos alunos.

“A Casa Escola de Artes e Tecnologia é um sucesso, já beneficiou centenas de itaboraienses com cursos completamente gratuitos, formando profissionais para o mercado de trabalho. A parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura, a Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa é a prova da transformação. Em mais um ano de projeto, o CEAT abre novas vagas para a população de Itaboraí com dezenas de opções de cursos. A missão da cultura é transformar vidas e através dessa parceria, damos continuidade ao nosso objetivo”, destacou Roberto costa.

A CEAT fica localizada na Avenida 22 de Maio, nº 3677, em Outeiro das Pedras.