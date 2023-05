Influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores é morta a tiros em SP

No início da tarde da última segunda-feira (15), a influenciadora Micaelly dos Santos Lara, de 19 anos, conhecida como Japa, foi vítima de feminicídio por um homem de 30 anos com quem ela teria tido um curto envolvimento, em Hortolândia, no interior de São Paulo. O homem atingiu a influenciadora com um tiro na cabeça, dentro do veículo em que ele estava, e em seguida se matou com um tiro. Micaelly teria entrado no carro do homem para conversar às 13h10, de acordo com registros das câmeras de segurança. Às 13h30 os disparos foram ouvidos.

De acordo com a polícia, Micaelly foi morta por David Aparecido da Silva Alves, de 30 anos, com quem teve um curto envolvimento no mês passado. Depois de atingir a influenciadora na cabeça, o criminoso atirou em si próprio, os dois foram encontrados dentro do carro, em frente ao condomínio em que vivia a influencer. O homem não aceitava o fim da relação, testemunhas afirmaram que David importunava a vítima todos os dias com mensagens e pedidos para retomarem o contato.

A influenciadora acumulava mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais e era conhecida como ‘’Japa’’ e ‘’Índia’’. Em um vídeo postado nas redes sociais, a mãe de Micaelly, Patrícia Lara teria negado que os dois tenham tido um relacionamento duradouro. ‘’Ela foi assassinada aqui na porta do condomínio por uma pessoa que eu nem conheço." contou. ‘’Ele não era namorado dela. Era uma pessoa que ela conheceu aleatoriamente na balada, um psicopata que criou um sentimento obsessivo pela minha filha." lamentou a mãe.

Micaelly postava vídeos com conteúdos de humor | Foto: Divulgação

A jovem havia engatado num relacionamento há poucas semanas com o influenciador Vinny Pollo. Nas redes sociais, Vinny contou que dois dias antes do crime, foi procurado e ameaçado por David, por esse motivo, pediu um ‘’tempo’’ na relação com Micaelly.

A Delegacia da Mulher de Hortolândia apreendeu a arma e alegou que David tinha permissão de usar o armamento porque tinha Registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC). Ele não tinha antecedentes criminais de violência doméstica.

O corpo de Micaelly foi enterrado na última quarta-feira (17), no Cemitério Parque de Hortolândia.