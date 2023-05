Maricá conclui segunda fase do sistema viário binário de Itaipuaçu nesta sexta

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária (Sectran), conclui até sexta-feira (19) a segunda fase de implantação do sistema viário binário de Itaipuaçu, com sinalização das Ruas 32 e 33 do loteamento Jardim Atlântico. A iniciativa visa reduzir acidentes de trânsito e ordenar vagas de estacionamento.

Com a alteração, a Rua 32 passou a ter sentido único da Rua Professor Cardoso de Menezes (antiga Rua 1) em direção à Avenida Zumbi dos Palmares (antiga Av. 2) e a Rua 33 ficou com sentido inverso, da Avenida Zumbi dos Palmares em direção à Rua Professor Cardoso de Menezes. Atualmente, as equipes realizam a colocação dos segregadores nas ciclofaixas.

Secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção explicou que o trabalho está sendo realizado em etapas, porque a prioridade é sempre iniciar pela via que corta as demais.

“Começamos primeiro pela Rua 1 até a Rua 66. Depois, trabalhamos nos trechos que compreendem as ruas 32 e 33 da Rua 1 até a Rua 66. Em seguida, iniciamos a Rua 44 até a Rua 65, intercalando-as. Agora, estamos concluindo as ruas 32 e 33 entre a Rua 1 e a Avenida 1”, explicou Marcinho, ressaltando que o trabalho é essencial para reduzir os índices de acidente e permitir o ordenamento de vagas.

“Você pode observar agora que estão todos os carros ordenados, no sentido certo da via. Além disso, a mudança propicia vagas para carga e descarga e prioritárias para idosos e pessoas com deficiência. Nós conseguimos ordenar muito melhor e criar a ciclofaixa. Fica cada um com o seu espaço. Calçada para pedestres, ciclofaixa para o ciclista, estacionamento, e uma via sentido único, fazendo com que a gente consiga trazer mais segurança e diminuir os conflitos nos cruzamentos”, completou o secretário dizendo que houve redução no número de acidentes no bairro.

Próxima etapa do sistema binário

Após a conclusão da fase 2, o sistema viário binário será realizado da Rua 2 à Rua 21, sempre com sentidos intercalados e a grande maioria das vias passará a ter sentido único. Vale lembrar que os bairros de Inoã e do Centro também já contam com vias binárias. Há estudos de engenharia viária em andamento também para atender os bairros de Ponta Negra e Flamengo.