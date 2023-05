Três crianças e um bebê são encontrados na Amazônia boliviana 16 dias depois de avião cair

Após uma queda de avião na região da Amazônia boliviana, que ocorreu no dia 1° de maio, um bebê e outras crianças ficaram desaparecidos por 16 dias após a queda. Na última quarta-feira (17) equipes de busca localizaram as crianças, que tinham 11 meses, 4, 9 e 13 anos. A mãe das crianças e outros dois adultos não resistiram à queda da aeronave.

O presidente da Colômbia, Gustavo Pedro, declarou em seu twitter a felicidade por ter encontrado as crianças após mobilização das tropas do país para achar os sobreviventes. ‘’Depois de árduos esforços de busca de nossas forças armadas, encontramos com vida as quatro crianças desaparecidas na queda de avião." constava no twitter.

O estado de saúde das crianças não foi divulgado.

Queda do avião

A queda da aeronave ocorreu no começo de maio depois de decolar de uma área florestal conhecida como Araracuara com destino a San José del Guaviare, uma das cidades da Amazônia colombiana.

Por ser uma área pouco conhecida, as buscas foram mais difíceis de serem realizadas, após 16 dias de busca dos soldados e indígenas da região, conseguiram se aproximar do local da queda. No local, uma fruta mordida e alguns pertences foram encontrados.

A Defesa Civil detalhou que, antes do acidente, o piloto reportou problemas no motor do avião.