Unidades de saúde do Rio são exemplos de sustentabilidade e reciclagem

No Dia Mundial da Reciclagem, comemorado nesta quarta-feira, dia 17 de maio, pelo menos cinco unidades de saúde do Estado dão bons exemplos de como reduzir, reaproveitar e reciclar. Diariamente, o consumo de alimentos, o recebimento de encomendas e o desgaste de materiais até o fim de sua vida útil faz com que resíduos sejam produzidos. Ter a consciência sobre a correta destinação do lixo, doméstico ou não, é o primeiro passo para a reciclagem.

Os Hospitais Zilda Arns, em Volta Redonda; João Batista Cáffaro, em Itaborai; Alberto Torres, em São Gonçalo; Roberto Chabo, em Araruama; e o Instituto Estadual do Cérebro, na cidade do Rio de Janeiro, administrados pelo Ideas em parceria com o Governo do Estado, têm conscientização sobre o gerenciamento adequado dos resíduos.

Entre uma ação e outra, nestas unidades o óleo de soja utilizado nas cozinha é armazenado e doado a ONGs; papelões e plásticos são separados; água da chuva é captada e abastece banheiros e serve para lavação das áreas externas; luz solar é utilizada no aquecimento dos chuveiros; e existem lixeiras para descarte de papel, plástico, vidro, metal e orgânico.