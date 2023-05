Globo bate o martelo e Manoel Soares já tem data para deixar o Encontro

O apresentador Manoel Soares já tem data para deixar o Encontro. De acordo com informações do portal Metrópoles, a Globo já bateu o martelo e decidiu que Manoel deve sair do programa em agosto, quando Patrícia Poeta voltará ao comando da atração. A jornalista sairá de férias em julho.

Porém, diferente do que vem circulando nas redes sociais, Thiago Oliveira não será o substituto de Manoel. Patrícia Poeta comandará o programa sozinha, apenas com as parceiras Tati Machado, Michelle Loreto e Valéria Almeida.

Vale ressaltar que a decisão da emissora se deu após os constantes embates entre Manoel e Patrícia Poeta. A situação teria ficado insustentável nos bastidores e, depois de tantas reclamações, a Globo tomou a atitude de tirar o apresentador.