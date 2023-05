Frente fria em alto mar provoca ressaca no litoral do Rio até quinta

Ondas de até 3 metros de altura podem atingir o litoral do Rio, nesta quarta (17) e quinta (18). - Foto: Agência Brasil/ Divulgação

A partir da madrugada desta quarta-feira (17), o tempo fica mais instável , devido a intensificação de ventos marítimos decorrentes do deslocamento de uma frente fria pelo oceano. Ondas de até 3 metros de altura podem atingir o litoral do Rio, nesta quarta (17) e quinta (18).

O Alerta Rio divulgou a previsão do tempo para esta quarta, de céu parcialmente nublado com chuva fraca isolada e ventos moderados . A mínima para o dia de hoje é de 15ºC e máxima de 27º C.