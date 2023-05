Rodoviários apresentam propostas para um novo sistema de ônibus à Prefeitura de Niterói

Diretores do Sindicato dos Rodoviários de Niterói a Arraial do Cabo (Sintronac) apresentaram, na manhã desta quarta-feira (17), à representantes da Prefeitura de Niterói e da UFRJ as propostas da categoria para uma ampla reformulação do sistema de ônibus na cidade. A reunião ocorreu no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade. É a primeira vez, no estado, que uma entidade de classe participa da elaboração de projetos relativos ao transporte público coletivo.

A pauta dos rodoviários engloba a inclusão de cláusulas trabalhistas na formulação de políticas públicas para o setor, entre elas a reposição salarial, tendo por base a inflação acumulada em 12 meses e mais um percentual de aumento real, e a volta dos cobradores; o incremento de ações de Segurança Pública nos terminais e nos pontos de maior circulação de coletivos; mudanças no sistema de bilhetagem; subsídios tarifários e incentivos fiscais; criação de fundos setoriais para custeio das gratuidades; maior transparência na prestação de contas das empresas; reformulação no sistema viário; medidas para estimular o uso do transporte público; regulamentação do transporte por aplicativos; e combate intenso a todo tipo de transporte ilegal.

As propostas do Sintronac serão analisadas no estudo de equilíbrio econômico-financeiro e da sustentabilidade dos contratos de concessão do serviço público do transporte coletivo por ônibus, que está sendo feito, por solicitação da Prefeitura, pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (COPPE/UFRJ).

“Estamos entusiasmados por participar deste estudo e acredito que nossa expertise irá auxiliar na formulação de novas políticas públicas para o transporte coletivo. O setor de ônibus sempre foi alvo de muita controvérsia e de interesses suspeitos. Por exemplo, agora há a disseminação de uma informação errada, de que o transporte por aplicativo pode substituir o coletivo. Isso é mentira, a não ser que uma cidade queira simplesmente tornar inviável seu trânsito. O mesmo aconteceu antes com as vans. Mas estudos recentes apontam que o grande vilão no trânsito é o carro de passeio. E apenas um ônibus é capaz de retirar das ruas 55 carros, ou seja, a solução para uma cidade sustentável é o transporte coletivo”, afirma Rubens dos Santos Oliveira, presidente do Sintronac.

Participaram da reunião, além de diretores do Sintronac, o presidente da entidade, Rubens dos Santos Oliveira, o advogado do sindicato, Darlan Oliveira, o subsecretário de Transportes de Niterói, Murillo Moreira Junior, a subsecretária de Mobilidade Urbana, Ivanice Shutz, e técnicos da Prefeitura e da COPPE/UFRJ.