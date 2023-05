Cachorro é encontrado abandonado próximo a lixão em São Gonçalo

Uma caso de abandono animal foi presenciado nesta terça-feira (17) por um morador próximo à passarela do Coelho, em São Gonçalo. O cachorro foi encontrado preso entre lixo e ferragens, exposto à chuva, fome e abandono.

De acordo com relatos do homem que encontrou o animal, ele estava indo para o seu estágio no hospital, quando se deparou com a cena do cachorro em meio a um lixão a céu aberto. Esse, no entanto, não é o primeiro incidente relatado na mesma região, e a persistência do problema é motivo de preocupação para os residentes.

O morador afirmou, ainda, que o animal ficou exposto durante a noite toda a condições adversas, como a chuva e a fome. No vídeo divulgado, ele ressaltou a urgência de uma investigação aprofundada para identificar os responsáveis e garantir a segurança e o resgate do animal.

Em São Gonçalo, os casos de abandono animal são uma realidade corriqueira. De acordo com dados alarmantes, fornecidos por organizações de proteção animal e abrigos locais, estima-se que centenas de animais sejam abandonados todos os meses na cidade.