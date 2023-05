Professores da rede estadual fazem greve por tempo indeterminado

De acordo com o Sepe, o sindicato dos profissionais da Educação, o Governo apresentou uma proposta que não contempla todos os professores. O plano do governo não é uma incorporação do piso e sim um reajuste dos salários que estão abaixo do piso - Foto: Divulgação

Professores e funcionários administrativos da rede estadual de educação do Rio de Janeiro, entram em greve, a partir desta quarta-feira (17), por tempo indeterminado. A greve foi aprovada em assembleia no dia 11 de maio. A categoria reivindica a implementação do piso nacional do magistério para os docentes e o piso dos funcionários administrativos.

Na semana passada, o Governo mentiu que iria conceder o reajuste a todas as carreiras de professores, a ser paga a partir da folha salarial relativa a maio. Mas, de acordo com o Sepe, o sindicato dos profissionais da Educação, o Governo apresentou uma proposta que não contempla todos os professores. O plano do governo não é uma incorporação do piso e sim um reajuste dos salários que estão abaixo do piso. A correção do salário será concedida somente a 33% dos aposentados e a 42% da ativa. Os profissionais que ganham acima do piso , não receberá nenhum reajuste.

Segundo a coordenadora do Sepe, Samantha Guedes, o governador Cláudio Castro está acabando com o plano de carreira dos servidores, ao proporcionar o valor do piso nacional, somente aos profissionais que estão ingressando agora na Seeduc.

O estado do Rio de Janeiro paga aos educadores da rede estadual o pior salário do Brasil. Enquanto o piso nacional é de R$ 4.420,55, o professor do estado recebe um piso de R$ 1.588 como vencimento base , referente a 18 horas semanais.

A categoria realiza nova assembleia , nesta quinta-feira (18), às 14h, no Largo do Machado. Depois seguem rumo ao Palácio Guanabara, onde pretendem ser recebidos pelo governador .