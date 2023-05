São Gonçalo oferece testes para detecção de hepatites nas unidades de saúde

Para saber se tem a doença dos tipos B e C, São Gonçalo oferece o teste rápido em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 16h - Foto: Divulgação

A hepatite, muitas vezes silenciosa e sem sintomas, pode levar à morte. A inflamação no fígado é causada por diferentes meios, mas os mais importantes tipos de prevenção são a vacinação, uso de preservativos e uso exclusivo de materiais perfurocortantes (sem compartilhamento). A doença é tão importante que tem um Dia Mundial de Combate, lembrado no próximo dia 19 de maio.

Para saber se tem a doença dos tipos B e C, São Gonçalo oferece o teste rápido em todas as unidades básicas de saúde, das 8h às 16h, e o resultado sai em 20 minutos. Os testes rápidos são gratuitos e detectam esses dois tipos de hepatites, que são infecções sexualmente transmissíveis, com apenas um furinho no dedo.

O teste rápido, no entanto, é apenas uma triagem para as hepatites. Se o teste der positivo para a doença, o gonçalense é encaminhado para a realização de um exame mais aprofundado da carga viral para detectar se a pessoa só teve contato com o vírus ou se está infectado.

As hepatites A e B têm prevenção através da vacina. A primeira, ainda quando criança. A segunda, em três doses, para os adultos. A hepatite C tem tratamento e tem cura. As hepatites virais afetam diretamente o fígado, que fica inflamado. Se não tratadas, elas podem evoluir para cirrose, câncer e necessidade de transplante do órgão com possibilidade de chegar ao óbito. Por isso, a importância da prevenção, diagnóstico e tratamento precoce.

A equipe do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo sempre realiza ações nos postos para alertar e conscientizar sobre as hepatites e as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), seus meios de prevenção e tratamento. A vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde com salas de vacinação e os testes só não são feitos nas unidades de Neves 1 e Colubandê 2.

“A principal fonte de contaminação das hepatites virais B e C é através do compartilhamento de objetos perfurocortantes e o sexo desprotegido. Por isso, é essencial o uso do preservativo e não compartilhar objetos perfurocortantes e materiais de manicure como palito, alicate e lixa. A pessoa precisa ter seu próprio kit. A contaminação da hepatite A vem pela boca através de alimentos contaminados”, disse Monique Gonzalez, coordenadora do Programa Ist/Aids e Hepatites Virais.

Vacinas de rotina

Hepatite B - ao nascer e acima de 20 anos

Hepatite A - 15 meses