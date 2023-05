Policial que matou quatro colegas de trabalho premeditou crime durante folga

O inspetor da polícia que matou quatro colegas de trabalho, no último domingo (14), no Ceará, teria premeditado o crime durante sua última folga. As informações são da Delegacia de Assuntos Internos, responsável pela investigação do caso.

O policial civil Antônio Alves Dourado gravou um vídeo depois de realizar os assassinatos. No registro, o policial lamenta a dor das famílias das vítimas, mas afirma que foi humilhado por elas.

A polícia investiga as motivações do crime, mas de acordo com o próprio registro feito por Antônio, o crime foi motivado por assédio moral e perseguição. Após as mortes, o autor se entregou e permanece preso. No vídeo, o inspetor alega ter sido humilhado pelos colegas de trabalho.

‘’Perdão a todos. Fui humilhado, achincalhado, transformado em um lixo, perseguido, inventaram, criaram", disse o homem. ‘’Maldito Adriano, te vejo no inferno. Maldito Charles, maldito Neto. Vocês são isso, eu acredito que o diabo foi conivente com a vida de vocês." afirmou.

Relembre o caso

No último domingo, o Inspetor Dourado como era conhecido, teria assassinado os companheiros por ser ‘’perseguido’’ dentro da delegacia. Ele relatou estar ‘’traumatizado’’ com o tratamento que recebia dentro da delegacia.

Segundo informações da guarnição da Polícia Militar do Ceará, que atendeu a ocorrência, o policial chegou em uma moto pelos fundos da delegacia, pulou o muro e foi para o andar de cima da delegacia. Chegando lá, o assassino se surpreendeu com um plantonista que fazia a segurança do restante da equipe, identificado como Antônio Claudio dos Santos. Este teria sido o primeiro a morrer.

Depois de matar o colega que teria tentado fugir, atirando nas costas do agente, Dourado seguiu para os dormitórios, onde dormiam outros policiais, e atirou em mais três agentes. Na investigação, os policiais militares encontraram o botijão de gás que estava sendo preparado com algumas conexões para causar o asfixiamento das vítimas. O crime foi premeditado, segundo as investigações. O policial pretendia matar outros agentes que estavam de plantão, mas o plano não deu certo porque depois dos disparos feitos, ele fugiu utilizando uma viatura da delegacia.