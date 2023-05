Governador nomeia mais de 330 professores para a rede estadual

O governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, nomeou 337 professores classificados nos concursos promovidos pela Secretaria de Estado de Educação em 2013 e 2014. As nomeações foram publicadas na edição desta quarta-feira (17) do Diário Oficial, e os profissionais, selecionados para os cargos de Professor Docente I - 18 horas e Professor Docente I - 30 horas.

"Investir na educação de qualidade voltou a ser prioridade no Rio de Janeiro e a contratação de bons profissionais é a base para isto. Manter os jovens em sala de aula é a garantia de desenvolvimento e de uma sociedade mais justa e com qualidade de vida no futuro", afirmou Cláudio Castro.

Os professores, inclusive, já participaram do Programa Integração e Acolhimento dos Novos Servidores. A iniciativa tem como objetivo apresentá-los à estrutura da Secretaria de Educação, aproximar os docentes da pasta e, ainda, disponibilizar informações gerais sobre a rede.

Para a secretária estadual de Educação, Roberta Barreto, a chegada dos novos professores é fundamental para garantir o acesso e a permanência dos estudantes em sala de aula.

"Recebemos esses novos professores com a certeza que eles vão contribuir efetivamente para o crescimento da qualidade de ensino e das oportunidades que nossos jovens terão. Acreditamos que a Educação seja um portal de transformação para a melhoria da vida da população", afirmou Roberta Barreto.

Logo após tomar posse no dia 1º de janeiro, o governador Cláudio Castro declarou que a Educação continuaria sendo uma das prioridades em seu novo mandato. E, mesmo com o reforço dos novos servidores, a Secretaria de Educação vai continuar trabalhando para suprir o déficit de professores na rede.

"Neste momento ímpar, precisamos fortalecer mais do que nunca o conhecimento, e esses profissionais têm papel fundamental neste processo, afinal, os professores são os verdadeiros pilares do ensino", conclui a secretária.