Marinha abre 40 vagas para profissionais de nível técnico

O Ministério da Defesa abriu 40 vagas para o curso de formação para ingresso no Corpo Auxiliar de Praças da Marinha (CP-CAP) da Marinha do Brasil. O edital é destinado a profissionais técnicos de diversas áreas e as inscrições estarão disponíveis de 19 de junho a 2 de julho.

Segundo o edital, divulgado nesta quarta-feira (17), para participar do concurso é necessário que os candidatos sejam brasileiros nato ou naturalizado, de ambos os sexos; possuam idade entre 18 e 25 anos (em 30 de junho de 2024); tenham curso técnico de nível médio compatível ao cargo de interesse; estejam em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral; não sejam réu em ação penal; entre outros (confira todas as condições no edital).

As inscrições devem ser feitas, exclusivamente, pela internet, no site da Marinha. O valor da taxa é de R$ 65.

As vagas são para profissionais técnicos das seguintes áreas:

Administração (4 vagas)

Estatística (1 vaga)

Administração Hospitalar (4 vagas)

Edificações (2 vagas)

Geodésia e Cartografia (1 vaga)

Higiene Dental (3 vagas)

Meteorologia (2 vagas)

Nutrição e Dietética (1 vaga)

Processamento de Dados (5 vagas)

Prótese Dentária (1 vaga)

Química (2 vagas)

Telecomunicações (2 vagas)

Eletrônica (2 vagas)

Estruturas Navais (2 vagas)

Mecânica (2 vagas)

Metalurgia (1 vaga)

Motores (2 vagas)

Marcenaria (1 vaga)

Eletrotécnica (2 vagas)

O concurso terá três etapas de seleção, que incluem prova escrita objetiva de conhecimentos profissionais; redação; procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração (PH); além de eventos complementares constituídos de: verificação de dados biográficos, inspeção de saúde; teste de aptidão física para ingresso, verificação de documentos e avaliação psicológica.

Os candidatos convocados farão o curso de formação no Centro de Instrução Almirante Alexandrino (CIAA), no Rio de Janeiro.