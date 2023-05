Ludmilla é novamente criticada pelos preços nos ingressos da turnê ‘’Numanice’’

A venda dos ingressos para o show da turnê ‘’Numanice’’ novamente causaram rebuliço na internet. Isso porque, no ano passado, a cantora já tinha sido severamente criticada na internet pelo mesmo motivo. Os ingressos que abriram em 2022, no valor de R$ 520 com direito a open bar, neste ano, estão custando, na mesma categoria, R$ 671,00 no primeiro lote.

Os shows acontecerão nas cidades de Rio de Janeiro e em Salvador, mas os valores dos ingressos deixarão de fora parte do público que mais aprecia a música da cantora. Na internet, os internautas compararam o valor dos ingressos ofertados nas duas cidades. "Sem noção, coloca o preço do Numanice de Salvador por 300 reais (open bar) no quarto lote, e no Rio de Janeiro, que é seu maior público, fica por 610,00 + 61,00 de taxa" reclamou uma seguidora.

O projeto Numanice estreou no Rio de Janeiro com um show para 33 mil pessoas. Além da cantora, atrações como Belo, Péricles, Maneirinho e Fundo de Quintal foram convidados. No youtube, o projeto audiovisual voltado para o show também é um grande sucesso, acumulando 8 milhões de visualizações.

No twitter, uma internauta comentou ‘’Que rainha da favela é essa que não faz show ‘p’ pobre?’’ fazendo alusão a música ‘’Rainha de Favela’’ e a fama inicial da cantora, que começou a carreira como Mc Beyoncé se apresentando em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.